Rado Captain Cook x Marina Hoermanseder

– WERBUNG –

Der Schweizer Uhrenhersteller Rado hat sich für die Gestaltung der neuesten Captain Cook mit der französisch-österreichischen Designerin Marina Hoermanseder zusammengetan. Das Ergebnis: Ein ausdrucksstarkes Stück uhrmacherischer Eleganz. Denn die Modedesignerin ist bekannt für ihre Experimente mit Farbe, Formen und Materialien, mit denen sie auch Stars wie Lady Gaga überzeugt.

Der stylische Zeitmesser ist mit Marinas unverwechselbaren Designelementen versehen: die charakteristischen Lederriemen mit Schnalle in lebhaften Rosa, kombiniert mit einem Gehäuse, welches das Marina Hoermanseder-Logo ziert. Roségoldfarbene Elemente ergeben einen harmonischen Kontrast auf dem weißen Zifferblatt.

Aber nicht nur das Design steht hier im Mittelpunkt. Wie alle Uhren von Rado stellen auch die von Marina Hoermanseder entworfenen Zeitmesser die Kunstfertigkeit in der Uhrmacherei unter Beweis.

Für mehr Auswahl ist das Modell gleich mit drei Uhrenbändern erhältlich: in Rosa, Schwarz sowie in einer originellen extralangen rosafarbenen Variante, die sich zweimal um das Handgelenk wickeln lässt. Bei dieser cleveren Anordnung verschwimmt die Grenze zwischen Uhr und Armschmuck auf besonders verspielte und doch elegante Art und Weise.

Die einzelnen Bänder lassen sich sicher in einem rosafarbenen Reiseetui verstauen, das ebenfalls mit den Marina-typischen Schnallen versehen ist.

Mehr Infos unter rado.com.