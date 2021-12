Die besten Pflegeprodukte mit Retinol

Retinol regt die Kollagenproduktion der Haut an und macht sie glatter und fester -deshalb ist es einer der bewährtesten Kosmetik-Wirkstoffe. Nun gibt es pflanzliche Alternativen.

DAS ORIGINAL

Retinol und seine Verwandten wie Vitamin-A-Säure oder Retinaldehyd werden für die Kosmetik synthetisch hergestellt. Sie wirken antioxidativ, stärkend und gegen Hautalterung, sind aber mit Bedacht einzusetzen, da zu viel die Haut reizen kann.

FÜRS AUGE

Pflegen mit hohem Retinolgehalt sollten nicht zu nah ans Auge – sie könnten reizen. Die Lösung liegt auf der Hand: Cremes, die speziell auf die sensible Augenpartie abgestimmt sind.

DIE ALTERNATIVE

Vorhang auf für Bakuchiol! Der aus Harzkleesamen gewonnene Stoff wirkt ähnlich wie Retinol hautkräftigend, falten-und fleckenmildernd, soll jedoch verträglicher sein. Ein guter Tipp für empfindliche und zu Pigmentreaktionen neigende Haut.

