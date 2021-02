Uhren: Red is the new Black

Wir sehen Rot: Im Gegensatz zur konventionellen liebt die extravagante Trägerin auffällige Uhren, die per se ein echtes Statement setzen – gerne auch mit Schmuck kombiniert. Arm Candy in Perfektion also!

Rot nimmt unter den Farben seit jeher eine Sonderstellung ein. Es steht für Energie und Wärme, für Aristokratie und Macht, für Sexualität und Aggression. In der Mode ist es insofern ein Statement hin zu einer gewissen Radikalität und Kompromisslosigkeit, wenn sie Rot zum neuen Schwarz erhebt. Auf vielen Runways kam die Farbe diese Saison sogar all-over vor, wie etwa bei Aliétte (Bild Oben).

Omega »Aqua Terra Ladies«, 34-mm-Gehäuse mit diamantbesetzter Lünette aus 18-Karat-Sedna -Gold. Gesehen um €28 400,-, omega.com. Breitling »Navitimer Automatic« in 35 mm, Perlmuttzifferblatt mit Diamantbesatz, burgunderrotes Alligator- Lederarmband , um €4 950,-, breitling.com. Tissot »Bella Ora«, 31,4 × 28 mm, Edelstahlgehäuse mit Perlmuttzifferblatt. Gesehen um €415,- auf tissotwatches.com. Ebel »Sport Classic Lady Retro Red«, 29-mm- Edelstahlgehäuse mit 18-Karat-Gelbgold und 47 Diamanten, rotes Perlmuttzifferblatt mit acht Diamanten. Gesehen um €4 600,-. ebel.com. Jaeger-Le Coultre »Reverso One Monoface«, 40 ×20 mm, in Edelstahl mit 27 Diamanten. Zifferblatt weinrot lackiert und guillochiert, um €5 550,-, jaeger-lecoultre.com.

Chopard »Happy Sport«, 30 mm, 18 Karat ethisches Roségold, mit Diamanten und Rubinen besetzt. Am Perlmuttzifferblatt finden sich zwei bewegliche Diamanten und drei bewegliche Rubine. Preis auf Anfrage. chopard.com. Rado »Hyperchrome Classic« in 35 mm, Edelstahlgehäuse mit 60 Diamanten und Perlmuttzifferblatt, um €2 790,-, rado.com. Junghans »Max Bill« in 32,7 mm, Edelstahl. Armbänder mit Quick Release ermöglichen einen schnellen und einfachen Bandwechsel. Um €545,-, junghans.de. Carl F. Bucherer »Manero Autodate Love« in 36 mm, rotes Zifferblatt mit Goldstaub. Die Kollektion ist von Li Bingbings wohltätiger Stiftung L.O.V.E. Responsible Life inspiriert. Um €4 500,-, carl-f-bucherer.com. Breguet »Classique Dame Limited Edition«, 33,5 mm, aus 18-Karat-Rotgold. Lünette und Bandanstöße mit 88 Diamanten, um € 27 800,-, breguet.com.

Piaget »Altiplano Tourbillon«, 38-mm-Gehäuse aus Weißgold, Zifferblatt mit einem atemberaubenden Schneebesatz aus Diamanten im Brillantschliff. Preis auf Anfrage, piaget.com. Glashütte Original »Pavonina«, 31 mm, Perlmuttzifferblatt weiß guillochiert, römische Ziffern, Zeiger rhodiniert. Um €5 800,-, glashuette-original.com. Zenith »Elite Moonphase Julieta« in 36 mm, rotes Zifferblatt im Sonnenschliff. Preis auf Anfrage. zenith-watches.com. Longines »Dolce Vita«, 17,70 × 27 mm, Gehäuse mit 36 Diamanten. Um € 2 170,-, longines.com.