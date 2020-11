RUNDUM GESTÄRKT

-WERBUNG-

Wir stellen ausgewählte Produkte vor, die Sie von außen und von innen strahlen lassen und Sie bestmöglich unterstützen.

Starkes Duo für die Winterhaut Im Winter wird die Haut stark strapaziert – BLOOM BEAUTY ESSENCE® pflegt tiefenwirksam von innen mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen, perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Haut bei Tag und Nacht. Exklusiv bei BIPA und www.bloombeauty.at. Haarausfall? Pantogar® unterstützt gesundes Haarwachstum Die spezielle Duo-Wirkstoffkombination von Pantogar® verbessert die Haarstruktur und die Haarqualität. Starten Sie jetzt Ihre Drei-Monats-Kur! Tipp: Shampoo und Tonic gibt es in speziellen Formulierungen für Frauen und Männer. Jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich.

www.pantogar.at Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Für Trendsetter und Ingwerliebhaber Intensives Shot-Erlebnis zum Lutschen: Mit einem Mantel aus Ingwer und Zitrone kombiniert mit einem flüssigen Kern aus Ingwer und Kurkuma bietet Em-eukal Ingwer Shot besonders scharfen Genuss. Das Premiumzuckerl von Dr. C. SOLDAN wird mit hochwertigen, natürlichen Zutaten hergestellt. Erhältlich in der Apotheke – und nur echt mit der Fahne. www.soldan.com A-Oxitive Maske Die angenehme Tuchmaske ist reich an Pro-Vitamin C und E, die eine antioxidative Wirkung haben und damit vor dem täglichen Umweltstress und den Auswirkungen der Schadstoffbelastung schützen. Die Haut wird gestrafft, mit Feuchtigkeit versorgt und wirkt strahlender, bereits ab der ersten Anwendung. www.eau-thermale-avene.at