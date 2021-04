Rundum gestärkt

-WERBUNG-

Wir stellen ausgewählte Produkte vor, die Sie von außen und von innen strahlen lassen und Sie bestmöglich unterstützen.

Bloom Beauty Essence Day & Night Spa Wo Cremes nicht wirken, geht BLOOM BEAUTY ESSENCE unter die Haut. Die kleinen Anti-Aging-Dragees mit wertvollen Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen aus Pflanzenextrakten versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und sorgen für ein strafferes und feineres Hautbild. Zusätzlich wird die Haarstruktur gestärkt. UVP 14 Dragees: € 6,99. Exklusiv erhältlich bei BIPA und BILLA PLUS sowie auf

bloombeauty.at. Haarausfall? Pantogar® unterstützt gesundes Haarwachstum Die spezielle Duo-Wirkstoffkombination von Pantogar® verbessert die Haarstruktur und die Haarqualität. Starten Sie jetzt Ihre Drei-Monats-Kur! Tipp: Shampoo und Tonic gibt es in speziellen Formulierungen für Frauen und Männer. Jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich.

pantogar.at Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Eine Portion gesundes Naschen Die eigenen Abwehrkräfte zu unterstützen geht ab sofort auf besonders leckere Weise: mit den neuen Em-eukal ImmunStark. Ob Orange-Salbei, Kirsch-Thymian oder Johannisbeer-Spitzwegerich – bereits eine Portion der fruchtigen Kräuter-Drops trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. em-eukal.com Blasenentzündung? Nein Danke! UroAkut® hilft bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Die Kombination aus D-Mannose und Cranberry setzt Blasenentzündungen ein Ende, zusätzlich unterstützen die Vitamine C und D3 das Immunsystem. Jetzt Testmuster auf gesunde-blase.at bestellen! Zum Diätmanagement bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.