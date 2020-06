Schlichte Lässigkeit von AlphaTauri

– WERBUNG –

Funktionale Trend-Pieces für jeden Anlass

Die Symbiose von Funktion und Fashion ist in jeder Saison angesagt. AlphaTauri, der Pionier des funktionellen Designs, geht im heurigen Sommer noch einen Schritt weiter und paart innovative Technologien, neue Materialien und geniale Features mit stilvoller Schlichtheit und Eleganz. Die Premium-Fashionmarke von Red Bull versteht es wie kaum eine andere, textile Innovation und zeitlose Silhouetten miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: Fashion und Funktion in vollkommenem Einklang.

Wir präsentieren die Trendteile für den Sommer 2020:

Monochromes Powercouple

Das WOLAM Shirt und die PALLI Short sind ein absolutes Powercouple für den Sommer. Leuchtendes Rot unterstreicht den sommerlichen Teint und das seidige und atmungsaktive Cupro-Material trägt sich angenehm auf der Haut. Ein lässiger Look mit elegantem Twist.

3D-Strick Chic

Zeitlose Eleganz trifft technische Details: Das 3D-Performance-Strickkleid FINTEH von AlphaTauri ist dank innovativem 3D-Strickverfahren komplett nahtlos und ohne Verschnitt gefertigt. Dank superelastischer Materialeigenschaften des Performance-Garns und innovativem Motion-Fit an den Schultern, bietet es trotz körperbetontem Schnitt höchsten Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Cooles Leder

Eine schlichte, elegante Lederjacke passt immer und gehört in jeden Kleiderschrank. Wenn sie dann noch ein paar Besonderheiten aufweist, wie die LAJSI Lederjacke von AlphaTauri, dann avanciert sie schnell zum absoluten Lieblingsstück. Der lässige Blouson-Schnitt und das hochwertige Leder werden mit technischen Details wie einem Mesh-Futter und wasserdichten Reißverschlüssen kombiniert. Lässig, sportlich, zeitlos.

Leichter Utility-Parka

So cool kann Funktionskleidung sein: der leichte OLONO Parka aus ultraleichtem Nylon überzeugt mit trendigem Design und praktischen Features. Der sportliche, wadenlange Schnitt umspielt die Silhouette. Dank Packable-System lässt er sich im Handumdrehen klein zusammenpacken und ist damit der perfekte Begleiter für Unternehmungen.

