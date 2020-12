Schmuck & Stücke

Der Emerald Cut mit seinen funkelnden Facetten ist eine immerwährende Form des Diamanten. Ringe in 18 Karat-Weiß- und Roségold mit Diamanten (1,5 ct.) je € 11 640,–. www.nadler.at

Abendlicht

In tiefstem Blauviolett strahlt der seltene Tansanit. Zwei Diamanten in Dreiecksform vervollständigen das geometrische Design.

Ring in 18 Karat-Weißgold mit Tansanit und Diamanten.

