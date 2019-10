Schöne Legende

– WERBUNG –

Um die Koishimaru Seide ranken sich viele Geschichten. SENSAI hat alte Weisheiten mit modernsten Technologien verbunden und schlägt mit SENSAI ABSOLUTE SILK ein neues Kapitel für traumhaft schöne Haut auf.

Seidige Haut ist nicht nur in Japan das Ziel jeder Pflegeroutine. Bei SENSAI ist dieses Ergebnis untrennbar mit der legendären Koishimaru Seide verbunden. Ihre Kräfte sind das Fundament allen Anti-Ageing-Know-hows von SENSAI. Sie ist ein echtes Pflegewunder und sorgt für eine zarte, makellose, glatte und pralle Haut, die von innen heraus strahlt.

Michael Rial Fariña, Training Manager Kanebo Cosmetics, über das Schönheitsgeheimnis der kostbaren Faser:

Was ist Koishimaru Seide?

Koishimaru Seide ist die authentischste und seltenste Seide Japans. Sie war bis Ende des 20. Jahrhunderts der kaiserlichen

Familie und deren Hofstaat vorbehalten.

Was macht sie so besonders?

Ihre hauchfeinen Fasern, sie hat eine Fadenstärke von nur 2,5 Denier, spielen mit dem Licht und erzeugen einen sanften Schimmer. Dank ihrer Fäden, die unter allen Seidenarten die feinsten sind, fließt Koishimaru Seide wie Wasser. Keine andere Seide kann ein so außergewöhnliches, dezentes und zugleich frisches Strahlen aufweisen.

Seit wann arbeitet SENSAI mit diesem Inhaltsstoff?

Die Forschung begann 1998, gleich nachdem der Kaiserliche Palast das Monopol auf Koishimaru Seide aufgab.

Koishimaru Seide ist in allen SENSAI-Produkten enthalten. Welchen Effekt hat sie auf die Haut?

Im Jahr 2004 wurde durch SENSAI der wissenschaftliche Beweis erbracht, dass nur Koishimaru Seide die hauteigene

Hyaluronproduktion fördert. Bedingt durch ein Peptid B, welches nur in Koishimaru Seide zu finden ist. Mittlerweile

wurde sie als Inhaltsstoff zu Koishimaru Seide Royal™ weiterentwicklelt. Sie regt nicht nur die Hyaluronbildung

in Dermis und Epidermis an, um die Haut mit einem Höchstmaß zu versorgen, ihre kraftvolle Energie verfügt auch über eine hervorragende Pflegewirkung. Sie verhindert eine vorzeitige Hautalterung und sorgt für eine verjüngte, vitale Haut.

Welchen Ansatz verfolgt die neue Pflegeserie SENSAI ABSOLUTE SILK?

SENSAI ABSOLUTE SILK ist die neue Signature-Pflegelinie, in der das ganze Know-How der Forschung steckt. Sie erhält den Ist-Zustand der Haut und verjüngt sie von Grund auf. Sie intensiviert die Leuchtkraft und optimiert ihre Ausstrahlung. Das Ziel ist Kinuhada – eine makellos seidige Haut.

Kanebo Cosmetics Timeline:

1887 Gründung von Kanebo als Baumwollweberei

1908 Beginn der Seidenfadenherstellung

1913 Entwicklung eines Seidengewebes

1936 Das erste Pflegeprodukt “Savon de Soie” wird lanciert

1979 Eröffnung des ersten europäischen Counters bei Harrods London

1989 Lancierung der “EX La Créme”

2004 Das 25jährige Jubiläum der Marke in Europa wird mit der Creme “The Silk” gefeiert. Es ist das erste Pflegeprodukt, das Koishimaru Seide enthält.

2005 SENSAI PREMIER ist die erste Linie mit Koishimaru Seide

2007 Kanebo International wird zu SENSAI, die Premium-Marke von Kanebo.

2013 SENSAI ULTIMATE wird eingeführt

2019 Mit ABSOLUTE SILK beginnt bei SENSAI eine neue Pflegeära