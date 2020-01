Skifahren mit Stil

So elegant wie diese Dame am Sessellift geht es heute selbst in Kitzbühel nicht auf die Piste -dafür aber hochfunktionell und dennoch schick. Hier unser Best-of!

Die schönsten Jacken & Pullis

Ein glamouröser Auftritt ist in der glitzernden Daunenjacke von Marc Cain sicher! Um € 399,-, marc-cain.com. Neuerdings auch auf den Skipisten gesichtet: Skijacke mit Leopardenprint von Jet Set, um €1 190,-, mytheresa.com. Durch Blousonlook funktioniert die Jacke in Metallic von Toni Sailer sowohl auf der Piste als auch in der Stadt. Um €1 299,-, tonisailer.com. In Kooperation mit der englischen Künstlerin Zoë Kronberger entstand der Pullover mit Skimotiven. In verschiedenen Farben erhältlich, um €398,-. frauenschuh.com

Diese Ski-Kombis machen immer eine gute Figur!

Die aufwendige Diamantsteppung macht den sonnengelben Skioverall besonders elegant. Von Bogner, um 1 799,-, bogner.com. Der Skioverall vom heimischen Luxuslabel Sportalm kann mit Felldetails noch individualisiert werden. Ab €899,-, sportalm.at. Rot-blauer Hahnentritt macht den Zweiteiler von Perfect Moment zu einem ebensolchen. Jacke um €490,-, Hose um €410,-, net-a-porter.com. Für warme Tage: gesteppte Skiweste um €690,- und ausgestellte Skihose um € 490,-. Beides von Moncler Grenoble, moncler.com.

Warme Füße behalten für Après-Ski und co.

Der Klassiker unter den Schneeschuhen kann auch glamourös: Moon Boot in Metallic Gold, um €122,-, über humanic.net. Da bleiben auch in der Arktis die Füße warm: Boots von Inuikii, um €319,-, inuikii.com. Auch Louboutin setzt auf Alpinchic -verzichtet aber nicht auf den Absatz! Um € 1 295,-, steffl-vienna.at. Auf dem Schlitten im Retrolook mit Logoprint macht ein Rodelnachmittag gleich noch mehr Spaß! Von Luis Trenker, um €299,90, luistrenker.com.

Schöne und funktionelle Accessoires

Der Skihelm ist mit den Jahren zu einem Muss auf den Pisten geworden – Sportmodellen tritt die Stylequeen in diesem Exemplar von Fendi entgegen. Um €950,-, net-a-porter.com. Die Fell-Balaklava aus Kaschmir hält warm und sieht toll aus! Von Eugenia Kim, um €352,-, eugeniakim.com. Die unzerbrechlichen Gloryfy-Brillen sind die perfekten Begleiter für jede Lebenslage und bieten mehr Tragekomfort als jede andere Brille. Maximaler Schutz der Augen, unvergleichliche Glasqualität, minimiertes Gewicht, selbst anpassbare Bügel und eben unzerbrechliche Rahmen, Linsen und Bügel – all diese Features bieten absoluten Mehrwert. www.gloryfy.com Der bunte Schal von FTC Cashmere ist nicht nur hübsch, sondern auch aus Upcycling-Wolle! Um € 369,-, ftc-cashmere.com. Weicher Wollschal mit buntem Glencheck von Opus; um € 29,95, opus-fashion.com