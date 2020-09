So gehen wir durch den Sommer – 5 Schuhtrends für die warme Zeit

Jetzt ist die Zeit der luftigen Kleider, leichten Stoffe und sommerlichen Farben. Damit das Outfit so richtig Furore macht, darf das passende Schuhwerk natürlich nicht fehlen. Wir präsentieren fünf Megatrends dieses Sommers, mit denen Ihre Füße besonders schön zur Geltung kommen.

Naked Sandals

Sie sind ein Hauch von Nichts. Gehalten werden sie nur von feinen Riemchen. Nicht der Schuh, sondern der Fuß steht im Vordergrund. Unterstützt wird dieser Effekt oft auch durch die Farbgebung in diversen Nude-Nuancen. Das Besondere in dieser Saison sind die Materialien der Riemchen. Sie sind aus Leder, Bast oder Canvas. Auch Kettchen aus Metall sieht man immer wieder. Naked Sandals machen extrem schlanke Beine. Aber Achtung! Sie kommen nur dann zur Geltung, wenn sie auch perfekt gepflegte Füße umschmeicheln.

Hier geht’s zu deinem perfekten Paar Naked Sandals!

Espadrilles

Ein bisschen Mittelmeerflair für zu Hause: Die Klassiker mit dem klingenden spanischen Namen verbindet man schnell mit den Attributen Sonne, Sand und Meer. Die Schuhe aus Stoff präsentieren sich heuer variantenreich. Man findet sie mit Keilabsatz ebenso wie in flachen Versionen. Verspielte Details machen aus den einfachen Schuhen mit dem charakteristischen Bastabsatz modische Hingucker. Geschnürte Varianten hat man bei einigen Designern auch schon über weiten Hosen gebunden über den Laufsteg defilieren gesehen.

Bring jetzt das Mittelmeerflair zu dir nach Hause!

High Heals

Diesen Sommer geht es wieder hoch hinaus. High Heels präsentieren sich bevorzugt als Sandalen. Oft sind die Absätze breit und eckig. Das ist nicht nur ein modisches Statement, sondern auch gut für den Tragekomfort. Die Vorderpartie ist oft auch noch mit einem Plateau versehen. So kann man ordentlich „Zentimeter machen“, ohne gleich ganz auf Bequemlichkeit zu verzichten.

Hier geht es hoch hinaus!

Schuhe mit Zehenring

Sandalen, die einen Zehenring haben, sind heuer ein grosser Trend. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen. Sie können als Pantoletten auftreten, aber auch in Form von Riemchensandalen oder als Mules. Neben ganzen Ringen spielen auch Zehentrenner, wie man sie von Flip-Flops kennt, eine Rolle. Zehenringe sind übrigens nicht nur ein Blickfang, sie haben auch einen praktischen Aspekt, der sich positiv auf den Tragekomfort auswirkt. Sie geben dem Fuß mehr Halt, als er ihn z. B. in klassischen Mules hätte.

Finde hier den passenden Schuh mit Zehenring

Mules

Der Pantoffel wird salonfähig. So schnell ist kein anderer Schuh angezogen. Gemeinsam ist den unzähligen Modellen dieser Kategorie nur, dass sie an der Ferse offen sind. Abgesehen davon ist heuer alles erlaubt. Man findet Mules mit geschlossener oder offener Kappe und den unterschiedlichsten Absatzformen und -höhen.

Jetzt entdecken!



Jeder hat Ziele, jeder hat einen anderen Weg und… andere Schuhe! Entdecke die neue Sneaker-Kollektion 2020 von CCC Shoes & Bags. Drücke dich mit Farben und Formen aus, die zu deiner Persönlichkeit und Laune passen und lass dich von der Vielfalt unserer Styles inspirieren. Bei CCC erwarten dich modische Sneaker, die dich auf Schritt und Tritt begleiten.

JETZT DEINEN STYLE FINDEN