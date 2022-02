So wohnen wir 2022

Nachhaltigkeit und natürliches Wohnen sind DIE aktuellen Trends, die uns auch in Zukunft begleiten werden. Denn der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, nachhaltige Herstellungsweisen und umweltfreundliche Materialien werden immer wichtiger. Das fängt beim Holz aus ökologischer Forstwirtschaft an und hört bei nachhaltigen Stoffbezügen auf. Das Bett FALCO etwa ist mit einem nachhaltigen Stoff bezogen, der aus recycelten Altkleidern gewonnen wird.

Cleane Looks bekommen heuer Konkurrenz von Kurven und Rundungen. Neben Sofas, Tischen und Stühlen zeigen sich auch Accessoires wie Teppiche, Vasen oder Leuchten sanft abgerundet – von kreisrund bis ellipsenförmig. Runde Formen, wie beim Sessel BENT , symbolisieren Geborgenheit, steigern den Wohlfühl-Faktor und bringen dadurch Harmonie in einen Raum. Passend zu den organisch geformten Möbeln feiern auch flauschige Bezüge ein Revival. Cord, Bouclé, Samt oder Velours garantieren Gemütlichkeit in moderne Farben wie Sand, Beige oder Greige.

Alle, die Glamour lieben, kommen 2022 auf ihre Kosten: Möbel in ausdrucksstarken Farben wie Dunkelblau, Türkis (wie die Liege KONA ) oder Gelb kombiniert mit gold- oder messingfarbenen Details setzen Statements im Wohnbereich. Mit gekonnt platzierten Deko-Elementen wie Kissen oder Vasen lassen sich starke Akzente im Wohnraum setzen. Wer es auffälliger mag, entscheidet sich für ein Sofa in „Very Peri“, der Pantone-Farbe des Jahres. Der angesagte Violettton steht für Kreativität und Fantasie.

Geradlinige, schlanke Sofa-Formen harmonieren dabei mit erdigen, ruhigen Tönen wie Grau, Sand und Cremeweiß. Das beste Beispiel: das Sofa HELSINKI . Dazu passen natürliche Textilien wie Baumwolle, Leinen, Leder, Jute oder Sisal. Accessoires aus Holz oder Naturstein runden den Look ab. Ebenso schlicht und natürlich bleibt es an den Wänden: Helle Beigetöne und Weiß gehören zum typischen Scandi-Style.

„Der reduzierte Scandi-Style liegt weiterhin hoch im Kurs“, so Thomas Probst, Head of Design bei ADA.

Wir verbringen gerade so viel Zeit wie noch nie in den eigenen vier Wänden. Kein Wunder, dass sich viele Interior-Fans fragen, wie sie ihr Zuhause noch funktionaler und gemütlicher gestalten können. Wir haben beim Polstermöbel-Experten ADA nach den Wohnstile von morgen gefragt.