Stadturlaub statt Urlaub: Von 26.Juni bis 12.September 2020 entsteht im Wiener Stadtpark eine kulinarische Wohlfühloase für alle Sinne. SOMMER IM PARK bietet in und um den geschichtsträchtigen Kursalon Hübner ein einzigartiges Gastro-Konzept für jeden Geschmack.

Unter dem Motto „Stadturlaub statt Urlaub“ laden coole Beats von Radio Superfly, DJs und Live Acts, kulinarische Köstlichkeiten mit Weinbegleitung und eiskalte Cocktails in Kooperation mit Liquid Market im Herzen der Stadt täglich ab 11 Uhr zum Verweilen ein. Samstags und sonntags kann bereits ab 8 Uhr gebruncht werden.

Für alle, die heuer den Urlaub in der City verbringen, bietet SOMMER IM PARK einen grünen Zufluchtsort, um der Hitze der Stadt zu entkommen. Auf der rund 2400m² großen Terrassen- und Parkfläche in und um den Kursalon Hübner versorgen zehn Gastronomie-Pavillons die Gäste mit speziellen und unverwechselbaren Kreationen, von asiatisch bis italienisch, von süß bis scharf, von omnivor bis vegan. Delikate Sushi-Pralinen, herzhafte Burger oder Trüffelbratwurst vom Bison, jeder Geschmack wird bedient und mit erlesenen Österreichischen Weinen abgerundet. Ob legerer Brunch oder Lunch, ein cooler Sun-Downer am schönsten Sonnenplatz Wiens oder ein exquisites Dinner im Park – alles ist möglich! Neben kulinarischem Hochgenuss servieren die 11 besten Bars aus Wien und Linz im Rahmen einer Kooperation mit dem Cocktailfestival „Liquid Market“ je eine Woche lang erfrischende Sommerdrinks. Für das passende musikalische Rahmenprogramm sorgen die DJs des Kultsenders Radio Superfly.

Betreiber und Geschäftsführer des Kursalon Hübner, Josip Susnjara, verantwortet mit Hilfe des Gastro-Profis Martin Schulz Wulkow die Organisation des sommerlichen Kulinarik-Highlights.

„Mit SOMMER IM PARK wollen wir dem Wiener Publikum heuer etwas völlig Neuartiges, ganz Besonderes präsentieren, über das man noch lange sprechen wird. Mit dem stimmigen Gesamtkonzept aus sorgsam ausgewählter Gastronomie, zeitgemäßer Musik und einem Hauch Glamour wollen wir sowohl frische Impulse setzen als auch den gehobenen Ansprüchen einer urbanen Klientel entsprechen“, erläutert Josip Susnjara, CEO Kursalon Hübner

Das kulinarische Angebot reicht von exklusiven Genusswelten von Domaines Kilger über traditionsreiche Gastronomen wie Trześniewski, asiatischen Spezialitäten von Lonas, Burger von Hell’s Kitchen und veganen Köstlichkeiten von Venuss bis zu trendigen Vertretern der Österreichischen Bar-Szene wie Sign Lounge, Eberts Bar oder Frau Dietrich aus Linz.

Zum Opening am Freitag, dem 26.Juni wird House-Diva Gisele Jackson mit einem fulminanten Live-Auftritt für mitreißende Momente sorgen.

SOMMER IM PARK schafft nicht nur einen neuen, urbanen Hotspot für ein kulinarikbegeistertes Publikum, sondern auch eine wichtige Plattform für die krisengebeutelte heimische Gastronomie und Event-Szene.



Auf einen Blick

SOMMER IM PARK

Eröffnung am 26.06. ab 15 Uhr

Öffnungszeiten 27.06 – 12.09. 2020

Mo – Fr 11:00 – 15:00 Uhr Outdoorbetrieb Restaurant Johann

Mo – Fr 15:00 – 23:00 Uhr Gastro-Pavillons

Sa + So ab 08:00 Uhr Brunch Restaurant Johann

Sa + So 15:00 – 23:00 Uhr Gastro-Pavillons

Stadtpark Wien | Kursalon Hübner | Johannesgasse 33, 1010 Wien

sommerimpark.at