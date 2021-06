Wenn sich der Tag dem Ende nähert, bevor Abendröte und Blaue Stunde die Nacht einleiten, taucht die Welt in warmes Licht. Während dieser Goldenen Stunde zeigen sich Apricotund Rosatöne im Himmel, die Haut schimmert Pure Inspiration für sommerliche Make-up-Looks!





Mit Hyaluronsäure und Bio-Sheabutter: »Kiss Kiss Shine Bloom« im Ton »258 – My Kiss Glow«; ein zarter Rosaton, der die natürliche Lippenfarbe intensiviert. Von Guerlain, € 38,50. guerlain.com »Luk Creme Eye Stick« in der schimmernden Nuance »Pearl 03«, vom Berliner Naturkosmetiklabel Und Gretel, um € 37,-. undgretel.com Der vegane »Blush &Highlighter Duo Stick« in der Variante »Rose +Champagne Glow« von Kess verleiht dem Teint Glanz und Farbe; um €32,-. kessberlin.de »Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette« in »Tender« aus der »Les Beiges«-Linie von Chanel. Um €58,-, in Chanel- Boutiquen und über chanel.com.

Sololidschatten »Mono Couleur Couture« im Ton »616 Gold Star« mit glitzerndem Finish. Von Dior, um €33,35. dior.com »Le Phyto-Blush« von Sisley pflegt mit Kamelienund Baumwollsamenöl; hier in der Nuance »Nº4 Golden Rose« mit goldenen Glanzpartikeln, um € 58,-. sisley-paris.com »VIP Expert Palette« von By Terry mit zehn Lidschatten von Naturweiß und Rosa bis Kupfer und Dunkelbraun. Cremige Pudertextur mit matten und metallischen Finishes, um € 49,-. niche-beauty.com Neu in Österreich und exklusiv bei Douglas: die Kult-Kosmetikmarke Huda Beauty. Die »Naughty Nude Eyeshadow Palette« umfasst 18 Farben, darunter matte und metallische Marmortöne sowie ein Gloss für die Lider; um €64,95. douglas.at