Spermidin : Was kann der Star-Wirkstoff?

Spermidin findet man dort, wo Leben entsteht und Wachstum geschieht: in Zellen von Pflanzen, Tieren und Menschen. Besonders konzentriert ist das Eiweißmolekül in keimenden Samen -ein Anti-Aging-Highlight.

Wirkstoff mit Jungbrunnen-Faktor

Zuletzt sorgte Spermidin für Aufregung, weil ein Versuch der Virologen Christian Drosten und Marcel Müller andeutete, dass es gegen Coronaviren hilfreich sein könnte. Das Eiweißmolekül ist überall dort zu finden, wo organische Zellen leben und wachsen. Bei Menschen steigt der Spermidinwert z. B. bei einer Schwangerschaft an und nimmt im Alter ab. In Weizenkeimen kommt der Stoff besonders konzentriert vor. Die Ernährung um spermidinreiche Lebensmittel zu ergänzen kann durchaus sinnvoll sein – nicht wegen Corona, da wird noch geforscht, sondern weil sie lebensverlängernd wirken sollen. Darauf deutete zuletzt eine Langzeitstudie eines Forscherteams um Stefan Kiechl von der Medizinischen Universität Innsbruck hin. Spermidin kurbelt die Autophagie, also das körpereigene Zellrecycling an, schützt das Herz, wirkt entzündungshemmend und demenzvorbeugend.

Spermidinreiche Lebensmittel

Der Star-Wirkstoff Spermidin kommt vor allem in Weizenkeimen, Sojabohnen, Cheddar, Pilzen sowie Kürbiskernen vor und ist auch als Nahrungsergänzungsmittel verfügbar.

Neben Weizenkeimen enthalten aber natürlich auch die Keimlinge und Sprossen anderer Pflanzen Spermidin oder spermidinähnliche Stoffe -und darüber hinaus eine Menge Vitamine und Mineralstoffe. So enthalten z. B. Brokkolisprossen viel Sulforaphan, ein Senföl, das körpereigene Antioxidationsmechanismen in Gang setzt.

