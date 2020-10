Statementpiece: Der XXL Kragen

Eng anliegend, übergroß, verspielt: Bei den Schauen in Paris und Mailand ist der XXL Kragen zum Statementpiece avanciert. Seinem braven Image zum Trotz gibt er sich jetzt gar nicht zugeknöpft.

Seit dem 13. Jahrhundert gibt es Krägen als schmückende Elemente der Kleidung. In ihrer Üppigkeit waren sie lange beim Adel beliebt. Bei Gucci (Unten rechts) kombiniert Alessandro Michele das Accessoire mit einem doppelreihigen Nietenchoker -Chapeau!

Gesteppt und mit Rüschen für Ganni-Girls, aus der »Art School«-Kollektion. Um € 75,-, ganni.com. Doppelter Kragen vom neuseeländischen Designer Toni Maticevski, P. a. A., tonimaticevski.com. Schwarzer Seidenkragen mit verdecktem Verschluss von Atu Body Couture, um € 185,-. farfetch.com

Baumwollkragen im Streifenlook und zum Selberknoten, von Plan C, um €318,-. plan-c.com Zauberhafter Kragen mit englischer Spitze von Philosophy di Lorenzo Serafini, um €95,-. mytheresa.com Wärmt und macht was her: Fake-Fur- Kragen von La Double J, um €185,-, bei farfetch.com.