Stay home and buy local: Kaschmir aus OÖ

Wir alle verbringen gerade viel Zeit zu Hause. Und dabei sollten wir uns so bequem und gut kleiden, wie möglich! Am besten in Kaschmir.

Aber natürlich nicht irgendein Kaschmir. Gerade in Zeit wie diesen, wo nichts ist, wie wir es gewohnt sind, wollen wir uns auf das mindeste verlassen können. Auf Qualität zum Beispiel. Darauf legen Anna Franz und Elisabeth Bauer nämlich besonders viel wert. Mit ihrem 2013 gegründeten Label CALEO Cashmere stehen die beiden Oberösterreicherinnen für stilvolle und extrem hochwertige Kleidung aus Kaschmir.

Höchste Zeit also, die beiden leidenschaftlichen Unternehmerinnen, zum diva-online Stil-Gespräch zu bitten.

Wie definieren Sie Ihren Stil – generell und persönlich?

Elisabeth Bauer: Ich würde meinen Stil als clean bezeichnen. Ich mag schlichte Schnitte und eher Nicht-Farben, als zu knallige Farben.

Anna Franz: Zeitlos, praktisch, mit einem Hauch an Individualität…. die spezielle Farbe oder das richtige Accessoire machen den Unterschied!

Was oder wer hat Ihr Modeverständnis geprägt?

Elisabeth: Mode hat mich schon immer interessiert. Ich liebte die internationalen Modezeitschriften und war fasziniert von den großen Designern.

Anna: Ich denke, die Liebe zur italienischen Kultur und Mode seit meinen Kindheitstagen…

Aber letztendlich waren es auch unsere Mütter und Großmütter, die uns die große Liebe zur Mode mitgegeben haben.

Sie arbeiten in der Mode – wie wirkt sich das auf Ihre täglichen Entscheidungen zuhause bei der Kleiderwahl aus?

Ehrlich gesagt haben wir beide als Mamas von kleinen Kindern nicht so viel Zeit, uns morgens große Gedanken über die richtige Kleiderwahl zu machen und Stylings für den Tag zu überlegen. Familie, Beruf, Freizeit sollen miteinander so unkompliziert wie möglich im Einklang stehen. Es muss schnell und einfach gehen und bequem und praktisch muss es sein – eigentlich funktionieren für uns unsere CALEO Teile jeden Tag um uns gut gekleidet und wohl zu fühlen! Dafür macht es umso mehr Freude, uns für besondere Anlässe toll zu stylen!

Ihr Lieblingsdesigner oder Lieblingslabel?

Elisabeth: Das ist für mich ganz klar zu beantworten: das ist seit jeher Yves Saint Laurent gewesen!

Anna: Wenn ich ehrlich bin, habe ich den nicht….

Strenger Dresscode oder doch lieber Laissez-faire?

Elisabeth: Laissez-faire – meistens zumindest…..

Anna: Das kommt auf den Anlass an. Sich hin und wieder mal so richtig in Schale zu werfen, ist schon schön, dann auch gerne mal nach Dresscode, aber grundsätzlich bevorzuge ich eher Laissez-faire….

Avantgarde oder Klassiker?

Anna: Doch eher der Klassiker.

Ihr All-time-Favourit?

Elisabeth: Der hochwertige, passende Schuh – egal ob sportlich oder elegant!

Anna: Die Kombination aus Klassikern – die einfache Lässigkeit wie Strickmantel, T-Shirt, Jeans und Mokassins….. und niemals ohne einer meiner Stolen oder Tücher!

Stil ist, wenn … ?

Anna: … man sich selber treu bleibt und nicht jeden Trend mitmacht!

Elisabeth: Da sind wir uns einig!

Ein Geheimnis des guten Geschmacks, das Sie an dieser Stelle gerne teilen?

Elisabeth: Hier gilt für mich: weniger ist mehr! Und am besten alles mit einem ehrlichen Lächeln im Gesicht – das ist es ohnehin, was eine Persönlichkeit ausmacht!

Anna: Sehe ich auch so! Und die Verwendung von hochwertigen Materialien macht den Unterschied!

Die aktuelle Frühjahrskollektion von Caleo Cashmere kommt in frischen Farben daher. Übrigens: Momentan gibt es zu jeder Online-Bestellung ein Kaschmir-Pflegeset geschenkt.