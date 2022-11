Stilvoll & minimalistisch

– WERBUNG –

Anfang November präsentiert Model und Fashion-Influencerin Ann-Kathrin Götze ihre erste eigene Kollektion gemeinsam mit Peek & Cloppenburg.

Coole Styles und ein besonderer Blick für Ästhetik – dafür wird Ann-Kathrin Götze von ihren zahlreichen Social-Media-Followern geschätzt. In den Looks der Kollektion, die sie nun gemeinsam mit Peek & Cloppenburg lanciert, spiegelt sich Ann-Kathrins ganz persönlicher Stil wider. Die minimalistischen Pieces erfüllen all ihre Ansprüche, die sie als Mutter und Unternehmerin an Mode stellt – sie sind bequem und hochwertig; simpel, aber modern.

“Meine Kollektion machen besonders die hochwertigen, langlebigen Teile aus, auf die man sich jede Saison wieder freut.” Ann-Kathrin Götze

Die 14 Teile der Exklusivkollektion können sowohl tagsüber als auch abends lässig gestylt werden. Zwischen casual und chic ergeben die Pieces in Naturtönen von Vanilla und Sky Blue bis Chocolate die perfekte Capsule Wardrobe.

Die Kollektion ist exklusiv und streng limitiert ab 9. November, 20 Uhr im Onlineshop und in ausgewählten Verkaufshäusern bei Peek & Cloppenburg erhältlich.

