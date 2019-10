Streetstyle-Star: Der Mantel

Im Herbst ist er das Herzstück eines Outfits: Der Mantel. Er komplettiert einen Look und rundet das Gesamtbild ab. Wie sich die angesagtesten Modelle der Saison am besten kombinieren lassen zeigen wir anhand einiger gelungener Streetstyles.

Mit einem Blick auf die derzeiten Streetstyles lassen sich bereits einige Manteltrends erkennen. Egal in welcher Farbe werden sie heuer am liebsten in Maxilänge getragen. Bei opulenten Animalprints darf es auch etwas kürzer sein. Hier ein paar Styling-Inspirationen.

Karierte und gemusterte Mäntel liegen heuer wieder voll im Trend. Von Hahnentritt bis Leoprint – Musterliebhaber können sich heuer voll austoben!

Beige- und Sandtöne sind auch heuer wieder vorn dabei. Besonders edel wirkt ein Ton-in-Ton-Look.

Aber auch alle, die es gerne bunt mögen werden in dieser Saison fündig!

Credits: Catwalkpics.