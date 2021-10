Streetstyle-Trend: Rosa und Lila

Starauftritt für zwei Farben, die Mädchen lieben -und Streetstylerinnen aktuell noch mehr. Richtig eingesetzt tauschen sie kitschig gegen lässig. Gefällt!

Ein modisches Dream-Team bilden Blazer und Seidenkleid, die schwarzen Sonnenbrillen ergänzen um den Diva-Faktor (Bild oben).

Vielseitig

Von elegant bis stylish mit Chanel-Bluse (Rechts) zu casual mit Jeans und Omi-Weste (Links): Fliedertöne bespielen die gesamte Klaviatur der Stylekategorien.

Um das eingangs erwähnte Thema der Mädchenfarbe noch einmal zu strapazieren: Eine Steppjacke wie die oben wäre zweifellos der Favorit vieler Fünfjähriger (Mitte)- Sweatshirt und Prada-Bauchtascherl brechen das Lieb-Brave freilich.

Wetterfest

Rosa und helles Lila funktionieren auch beim kältesten Wetter, wie die Modenschaubesucherin rechts zeigt. Links: rosa all-over in Paris; daneben: fliederfarbene Samthose zu Pulli und Sneakers in Mailand.