Stylingtool: bunte Handschuhe

Endlich sind Handschuhe nicht nur bloß simpler Kälteschutz, sondern avancieren zum optischen Highlight. In kräftigen Nuancen bringen sie auch noch Licht in die kalte Jahreszeit.

Den reinen Selbstzweck als Schutz der Hände haben Handschuhe schon längst hinter sich gelassen. Seit dem frühen Mittelalter haben sie einen hohen Symbolwert – und steigen nun zu einem vielseitigen Stylingtool auf.

Unter Insidern nichts Neues: Seit über 50 Jahren stattet die britische Modedesignerin Zara Rhodes Modeikonen aus. Ihr Look: exaltiert und etwas aus der Zeit gefallen -wie der spielerische Look mit dem beringten Handschuh beweist.