Stylisch durch den Winter

Stilvoll, klassisch und unprätentiös präsentiert sich die aktuelle Kollektion von windsor. – Und Sie können sie beim Store-Event live erleben.

Nostalgisch, luxuriös, großzügig und stark – für die Herbst/Winter-Kollektion hat sich windsor. von Chamonix, dem kleinen französischen Ort am Fuße des Montblanc, inspirieren lassen. Nirgendwo sonst lässt sich die Bergwelt in so charmantem Ambiente mit viel Retro-Flair und Nostalgie erleben wie dort.

Die Kollektion ist so temperamentvoll wie die Natur der Berge und so charmant wie das Flair des beliebten Skiorts. Starke Linien, Stilbrüche und Volumen kennzeichnen die Trendpieces ebenso wie ausdrucksvolle Statementfarben und ein augenzwinkernder Blick auf die Skimode der 1920er-Jahre. Immer im Fokus: der Anspruch auf Nachhaltigkeit.

Das Spiel mit Gegensätzen, das sich in der Natur rund um Chamonix wunderbar

beobachten lässt, fließt auch in die Kollektion ein: Zarte Farben wie Glacier White treffen auf Hingucker wie Emerald Green; schmale Schnittführung auf voluminöse Silhouetten.

Die Looks von windsor. bleiben dabei immer elegant und relaxt, modern und komfortabel zugleich. Wer zeitlose Klassiker, eine natürliche Farbpalette sowie Wolle und Leder liebt, ist hier genau richtig.

Die Capsule Collection FRONT ROW EDIT ist eine Hommage an die BesucherInnen internationaler Fashion-Shows sowie

ihren Style und Teil der Herbst/Winter-Womenswear-Kollektion. windsor. setzt dabei auf monochrome, ausdrucksstarke

Looks und starke Silhouetten, die gekonnt mit Volumen spielen. Verschiedene Texturen und elektrisierende Statementfarben sorgen für besondere Hingucker.

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend und Fashion-Flair hautnah

Feiern Sie die neue Kollektion gemeinsam mit windsor. und DIVA beim exklusiven Store-Event! Freuen Sie sich unter anderem auf einen Fashion Talk mit DIVA-Chefredakteurin Yasmin El Mohandes und windsor women-Chefdesigner Frank Wojczewski sowie Livemusik mit Tobias Regner und The Acoustic Band, Signature-Drinks, Goodie-Bag inkl. Einkaufsgutschein und vieles mehr!

Wann: Donnerstag, 10. November 2022, ab 19:00 Uhr

Wo: windsor. Store Wien, Seilergasse 6, 1010 Wien

Wir laden 75 DIVA-Leserinnen mit ihrer Begleitung ein – melden Sie sich hier bis 6. 11. an.

Mehr Informationen zur Kollektion auf windsor.de.