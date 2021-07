Summerbreeze: Die neuen Sommerkleider

Ein Garant für sommerliche Eleganz: luftige Kleider, die der warmen Jahreszeit in fröhlichen Farben ihren Attribut zollen. Sunshine-Nuancen, maritime Töne, fließende Stoffe und Blumenmuster sorgen für Urlaubsfeeling.

Ganz schön flatterhaft präsentieren sich die Sommerkleider dieser Saison. Ein Kleid verliert auch ohne figurformende Abnäher und Taillierung dennoch nicht an femininer Attitüde. Körperumspielend geben die schwingenden Maxikleider nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern lassen sich im Schicht-Look wie bei Nehera (Bild Oben) oder mit Gürtelbetonung wie bei Oscar de la Renta facettenreich kombinieren.

Flower Power

Hochgeschlossen und Frabenfroh bei Valentino Chiffonkleid mit Blumenprint von Tommy Hilfiger, um € 169,-. at.tommy.com Blusenkleid aus Viskose-Seide-Gemisch mit Puffärmeln von Closed, um € 389,-, closed.com.

Yellow for ever

Asymetrische Volants und maximale Weite bei Daniela Gregis Maxikleid mit Schluppe und Raffungen von Marc Cain, um €399,-. marc-cain.com Extravagantes Kleid mit Blockstreifen und Puffärmel von MSGM, um € 645,-.msgm.it

Zugeknöpft

Lockeres Midikleid mit Karomuster von Balenciaga, um € 990,-, erhältlich bei farfetch.com. Hemdblusenkleid aus Baumwolle mit Faltenrock von Odeeh, um € 699,-, odeeh.com. Die Österreicherin Christina Steiner, Mastermind hinter dem Label GON, möchte mit ihren selbst entworfenen Prints Kunst beweglich machen -ihre Kleider werden damit zu textilen Sammlerstücken. gonvienna.com





Elegant und gerüscht

Maxikleid mit abstraktem Flowerprint aus Viskose-Seide-Mix von Lala Berlin, um €499,-, lalaberlin.com. Midikleid, mit oder ohne Gürtel tragbar, aus Stretch-Baumwolle mit Batikeffekt; von Oscar de la Renta, € 2 299,-, erhältlich bei poppkretschmer.com. Mididress mit Stehkragen und Stufenrock im Leoparden-Mustermix. Von Riani, um €399,-. riani.com