Taschen Trends im Herbst

An diesen zwei Taschen Trends kommt diesen Herbst keine Fashionista vorbei!

In Reih und Glied

Mini, Midi oder Maxi, Taschen aller Formate werden jetzt in Ketten gelegt. Doch keine Angst -ganz dekorativ, versteht sich. Ob zart vergoldet oder ganz plakativ aus Kunststoff: in jedem Fall sehr schmuck!

Größe zeigen

Für alle, die sich nur ungern auf ein Minimum reduzieren lassen wollen, gibt es jetzt tragbare Begleiter: Bei Taschen in Übergröße passt einfach alles (hinein)! Und sie sind obendrein noch XXL-Modestatements.