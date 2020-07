Spiel, Satz und Sieg: Der Tennislook erobert unsere Sommer-Garderobe

Ob in Wimbledon oder Roland Garros: Auch abseits weltberühmter Center-Courts erfreut sich das Tennislook wieder wachsender Beliebtheit.

Ein Look, der einst schon von Margot Tenenbaum zum modischen Tiebreak geadelt wurde.

Kreppkleid von Jason Wu, um € 565,-, net-a-porter.com. Polokleid mit Spitzenbesatz von Koché, um €628,-, farfetch.com. Auch Off-White setzt auf Altbewährtes, um €785,-, farfetch.com.

Bei Balmain trifft Tennis-auf Matrosenlook, um €990,-, balmain.com. So elegant kann sportlich sein: süßes Polokleid mit Rüschenbesatz von Miu Miu, um €990,-, miumiu.com. Auf Fransen und Kontrastgürtel setzt Sacai, um €486,-, sacai.jp.

Zum hellblauen Minirock in Tennisoptik kombiniert Courrèges zart gerippte Turtleneckpullis. Ob Sandplatz, Rasen oder urbaner Asphalt -damit spielt man auf modischen Sieg: Pullover, um € 320,-, und Faltenrock, um €540,-, courreges.com. Bei Alexander Wang, stehen verspielte Details im Vordergrund, um €738,-, alexanderwang.com.

Kontrastfarben peppen den Biederlook von Prada auf, um € 650,-, prada.com. Große Liebe zum Tennisspiel sieht man auch bei Gucci: Weste um € 1 890,-, gucci.com. Gut angezogen beim Tennis oder im Klubhaus dank des Cardigans von Tory Burch; um €275,-, mytheresa.com.