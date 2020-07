The Shag: Der Fokuhila ist wieder da

Frisuren, die einen Namen haben, sind wieder im Kommen: Nach dem 90er-Jahre-»Rachel-Cut« feiert jetzt der 70er-Schnit » The Shag « – aka Vokuhila – sein Comeback.

Schauspielerin Jane Fonda (Bild oben) gilt als die Ikone des Shag. Die Frisur mit dem überlangen Pony und den stufig geschnitenen Seiten feiert ihr Comeback.

Bei der modernen Version des Vokuhila werden die Spitzen stark ausgedünnt, das Styling bleibt rockstarmäßig »undone«. Gepflegt wird mit Haaröl und Anti-Spliss-Seren; beim Finish helfen Salzsprays für die nötige Griffigkeit sowie Volumenprodukte.

Mehr Volumen

Griffiges Finish: »Beach Effect Styling Spray« von La Biosthétique, um € 19,50, labiosthetique.at. »Volume Boost Styling Spray« von Marlies Möller ummantelt jedes Haar mit Biopolymeren für ein haltbares Styling, um € 28,90, bei douglas.at. »Fixating Hairspray« mit UV-Schutz und Vitamin E von Rituals, um € 9,50, rituals.com. »Volume Lift Mousse« von John Frieda zaubert im handtuchtrockenen Haar verteilt leichtes Volumen; um €6,99, johnfrieda.com.

Mit Anti-Spliss Wirkung

Das »Light Weight Hydrating Oil« von Elizabeta Zefi versiegelt Haarspitzen und pflegt brüchiges Haar mit Arganöl, um €31,95, bei Nägele &Strubell, naegelestrubell.at. Mit dem neuen »No Frizz Serum« von Elvital wirkt unkontrolliertes Haar gebändigt und bekommt einen schönen Glanz, um € 6,95, bei meindm.at. »Conditioner Pomegranate &Reishi« von Master Lin pflegt trockenes Haar und Naturwellen, um € 19,89, masterlin.com. »Volumen & Kraft« gibt die Pflegespülung von Lavera dank Biobambus und Bioquinoa, sie wird nach der Haarwäsche strähnenweise einmassiert. Um €4,49, lavera.de. »Balance Split Ends Treatment« von Grow Gorgeous wirkt mit schwarzem Hafer gegen kaputte Haarfasern. Die feuchtigkeitsspendende Wirkung sorgt für mehr Sprungkraft; um €19,90, über zalando.at.