These Boots are made for Walking

Spätestens seit in weiten Teilen des Landes schon die ersten Schneeflocken gefallen sind, ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: In den nächsten Monaten sind Stiefel das wohl wichtigste Stylepiece. Und auch im Herbst/Winter dürfen diese weiß sein.

Inspiration für das Styling der Trend-Treter der Saison erhalten wir wie immer von den Streetstyle-Stars. Die beste Nachricht zuerst: Grobe Boots und Doc Martens sind nicht nur extrem wetterfest – sie sind auch extrem angesagt. Ob zu Midi-Röcken, Kleidern oder lässigen Hosen-Outfits – Schwarze Schnürboots sind ein Must Have in diesem Herbst.

Sie haben sich ja schon im Frühjahr angekündigt, aber jetzt geht ohne Cowboy-Stiefel eigentlich gar nichts mehr. Sie sind sexy und vielseitig, bieten aber sicheren Halt und Tritt. Gibt es in diversen Schafthöhen und sehen super aus zu … – eigentlich allem!

Schon im Sommer wollten alle helle bis weiße Stiefel haben und der Trend hält sich auch in der kalten Jahreszeit. Auch dabei sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Allerdings: Bei Schneelage sollte man auf dünne Absätze verzichten.

Credits: alles Bilder von Catwalkpix.

Ohne Animalprint kommen auch Fußbekleidungen derzeit nicht aus. Aber den größten Suchtfaktor haben derzeit Stiefel in Schlangenprint-Optik. Tipp: Cowboystiefel mit Schlangenprint erfüllen gleich zwei Trends auf ein Mal!