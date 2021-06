Think Pink!

Die Farbe Pink zeigt sich in ihrer ganzen Vielfalt!

Ob zart, grell oder knallig: Der femininste aller Farbtöne spielt diesen Sommer mit virtuosen Kompositionen in einer ganz eigenen Liga. Ob Zweiteiler, Jacken, Kleider, Schuhe und Sonnenbrillen erstrahlen in unserer heimlichen Lieblingsfarbe. Dabei sind die Monochromen Looks gerade besonders angesagt.

Für weniger Mutige darfs natürlich auch nur etwas pink im grauen Alltag sein. Schließlich passt der Ton zu fast allem. Ob Heels, Tasche oder Shades: Wir fühlen uns besonders pretty in pink!







Metallic-Heels von Aquazzura um € 495,-, über farfech.com. Sonnenbrille von Natasha Zinko , um € 403,-, natashazinko.com Badepantolette mit Logo von Dolce & Gabbana, um € 245,-, über farfech.com. Ohrhänger mit Kunstperlen, Strass und rosa Kristall aus der »Variations of Pink Collection« von Chanel, um € 710,-. chanel.com Baguette Bag aus besticktem Lackleder von Fendi, um € 2 900,-. fendi.com