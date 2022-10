Top-Stoff-Trendrichtung für AW 2022/23

In jeder Saison stellen die großen Modehäuser und Labels ihre Modetrends in spektakulären Shows vor. Dabei prägen diese Trends die Welt und sie sind in Boutiquen und Modegeschäften zu finden. Was im Herbst/Winter 2022/23 in keinem Kleiderschrank fehlen sollten, zeigen wir hier auf. Dabei kommt es aber nicht nur auf die Schnitte, sondern auch auf die Materialien an, die in diesem Jahr unterschiedlicher nicht sein könnten.

Fleece – der Stoff, der uns wärmt

Fleece ist einer der Stoffe, den Pullover für Damen in diesem Jahr so besonders machen. Dabei muss Fleece nicht immer sportlich sein. Denn auch die elegante Variante gibt es mittlerweile. Dabei haben Fleecepullover einen ganz großen Vorteil, sie wärmen uns so herrlich und selbst an sehr kalten Tagen haben wir es immer kuschlig warm. Erhältlich sind die Fleecepullover in allen Farben und Modellen. Dabei sind in dieser Saison vor allem knallige und bunte Farben wie Pink, Lila, Orange oder Froschgrün im Trend.

Somit kann man sich also von den dunklen und tristen Farben, die uns sonst im Winter beherrschen deutlich absetzen und tolle Farbtupfer setzen. Mit einer beigefarbenen Hose oder einer Jeans, ist Frau in diesem Winter perfekt gekleidet, wenn sie dann noch auf Color-Blocking setzt.

Wolle und Kaschmir dürfen im Winter nicht fehlen

Bei Pullovern aus Wolle und Kaschmir hingegen setzten sich die bunten Farben nicht durch. Hier sind eher Pastellfarben angesagt, die diese Stoffe gleich noch edler wirken lassen. Mit entsprechenden Accessoires können jedoch auch hier hervorragende Farbakzente gesetzt werden. Woll- und Kaschmirpullover sind zudem wahre Kombinationstalente, die sich praktisch mit allem kombinieren lassen.

Für das Business-Outfit sorgen Anzughosen oder ein Bleistiftrock mit edlem Kaschmirpullover für einen absoluten Blickfang. Doch auch Jeans können mit Woll- und Kaschmirpullovern perfekt in Szene gesetzt werden. Auch zu Röcken und derben Stiefeln sind Pullover auf Wolle und Kaschmir ein absoluter Blickfang und werten das Outfit auf besondere Weise auf.

Weitere Trends für Herbst und Winter

Ein weiterer Trend für die diesjährige Herbst- und Wintersaison sind Sets, also Ober- und Unterteile, die aus dem gleichen Stoff sind. Hierbei sind hauptsächlich Stricksets der Trend. Strickhosen gibt es in den unterschiedlichsten Modellen und sie können als Leggings oder als Marlene-Hose getragen werden.

Zudem sind auch Jeansstoffe wieder angesagt. Wobei Jeans nie aus der Mode kommt. Lediglich die Modelle sind verschieden. Jeansjacken, Jeans-Hemden oder Shirts mit Jeans-Applikationen sind nahezu überall zu finden und lassen uns einfach immer umwerfend aussehen. Dabei ist es gleich, von welchem Label die Mode ist, angesagt ist, was gefällt und nahezu alle der bekannten Hersteller setzen dieses Jahr auf Jeans.

Auch die Jeanshosen sind in dieser Saison so vielseitig wie noch nie. Von Low-Waist bis High-Waist, von Slim-Fit bis Boyfriend Jeans ist alles vertreten. Somit ist es besonders einfach seinen Favoriten zu finden und diesen mit den tollen Pullovern der Saison zu kombinieren.