Traumhochzeit auf der Donau

Besondere Tage im Leben verdienen besondere Augenblicke. Auf einem Hochzeitsschiff der DDSG Blue Danube erleben Sie romantische und stimmungsvolle Momente in einzigartigem Ambiente. Die standesamtliche Trauung kann auf dem fest verankerten Schiff durchgeführt werden danach legen wir zu Ihrer persönlichen Hochzeitsfeier ab. Gerne sind wir bei der Planung behilflich und beraten Sie vom Dinner über die Blumendekoration bis hin zur passenden Livemusik.

DDSG Blue Danube

+43 1 588 80 oder

info@ddsg-blue-danube.at