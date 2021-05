Grüne Welle

Grün passt wie keine andere Farbe zu unserem immer stärker werdenden Bewusstsein für Natur und Nachhaltigkeit. Zukunftsforscherin Li Edelkoort hat sie gleich zur Trendfarbe des Jahrzehnts ausgerufen – wie hoffnungsvoll!

Während man Knallgrün lange eher nur als Farbakzent bei den Accessoires gesehen hat, übertreffen sich die Designer momentan in Ganzkörper-Kreationen. Begleitend können nur Eyecatcher in Pink, Orange oder Rot mithalten (Bild Oben, Versace).

Bei Zadig & Voltaire darf elegantes Dunkelgrün nicht fehlen. zadig-et-voltaire.com Zwischen bunten Patchwork-Kreationen durfte allein Grün als Monoton-Look in der Kollektion von Dolce & Gabbana bestehen. dolcegabbana.com Bei Bottega Veneta setzt man auf die symbolträchtige Farbe im All-over-Look. Auch die Accessoires blühen in dem kräftigen Grünton auf. bottegaveneta.com

Samtpantoletten mit strassbesetzter Hapi-Schließe von Hermès, um €650,-. hermes.com »Coussin PM Bag« aus Lammleder mit Gurt und Kettenträger von Louis Vuitton, um € 2 600,-. louisvuitton.com Ein Fünftel des Erlöses jedes verkauften »Save the Bees by Falke«-Paars geht an den Green Forest Fund. € 13,-, falke.com.