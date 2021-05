Shades of White

Weiß bleibt diesen Sommer kein unbeschriebenes Blatt: Die neue Neutralität kennt viele Seiten: Elfenbein, Kalk-oder Reinweiß, im Alleingang – ist aber auch demokratisch aufeinander abgestimmt eine helle Freude!

Der Verzicht auf Farbe ist oftmals eine bewusste Entscheidung für umweltfreundliche Materialien. Mit Chemikalien gefärbte Stoffe verbrauchen viel Wasser durch Waschprozesse und belasten das Grundwasser.

Designer Simon Porte Jacquemus ließ seine divers gecasteten Models für die Spring/Summer-Kollektion in einem Weizenfeld nahe Paris defilieren. jacquemus.com Materialien aus früheren Kollektionen werden bei Nehera transformiert, recycelt und zu exklusiven Patchworkstyles verarbeitet. Jetzt auch in Wien mit erster Monobrand-Boutique! nehera.com Bei Sacai werden Strahlendes Weiß mit sanftem Elfenbei und schwarzen accessoires kombiniert. sacai.com

Trenchcoat aus Baumwollmix mit wasserabweisendem Taurobran®-Gewebe von Alphatauri, um €499,90. alphatauri.com Chain-Bag aus Lammleder mit Camellia von Chanel, um €1 600,-. chanel.com