Unter dem Hashtag #urbanjungle finden sich auf Instagram derzeit über vier Millionen Beiträge von Menschen, die ihr Zuhause mit Zimmerpflanzen in einen Mini-Dschungel verwandeln.

Wildwuchs in der Wohnung, Badezimmer, die einem Gewächshaus gleichen und Balkonbegrünung wie im Urwald – viele Menschen sehnen sich nach mehr Natur in den eigenen vier Wänden. Auch Design-Liebhaber kommen bei diesem Thema voll auf ihre Kosten. Ausgeklügelte Mini-Gewächshäuser und lebende Wandbilder eignen sich auch für Hobbygärtner ohne grünen Daumen. Diese Accessoires lassen die Ideen sprießen:

(1) Die Wandobjekte aus echten Pflanzen von stylegreen sind so konserviert, dass sie weder Wasser noch Pflege benötigen. (2) Das Gewächshaus von Design House Stockholm ist als Blickfang für’s Wohnzimmer konzipiert. Ab € 700,-. (3) Minimalistische Gießkanne aus Messing von Zone Denmark, um € 60,-. (4) Die Pflanzentöpfe von elho bestehen aus 100% recyceltem Kunststoff. (5) Die “Oasis”-Töpfe von Northern besitzen ein praktisches Wasserreservoir. Ab € 70,-. (6) Designobjekt für Sukkulenten, Kakteen und Co.: “Nesta” von Umbra, ab € 30,-. (7) “Toppu” von Oyoy kann auch als Vase eingesetzt werden. Um € 68,-. (8) Die Wire Planters von Norm Architects für Menu heben Zimmerpflanzen auf ein Podest. Ab € 100,-.