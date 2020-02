Vielfältiges Seidentuch

Ob aus Seide oder aus schlichter Baumwolle, als Carrée oder Foulard: So vielseitig wie derzeit gab sich das Tuch noch nie. Vor allem der Stylingmöglichkeiten gibt es ungeahnt viele.

Ein simples Carrée ist niemals ein »einfaches« Accessoire – das legen nun Designer nahe, die das Tuch als Highlight um Hals oder Kopf schlingen oder (wie bei Bottega Veneta) zu einem charmanten Top knoten. So oder so: Die Spielwiese ist groß, der Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Label to watch: Salvatore Ferragamo

Creative Director Paul Andrew imaginieren die aktuelle Sommerkollektion von Salvatore Ferragamo als Outdoor-Erfahrung, bei der Tücher selbstverständlich nicht fehlen dürfen.