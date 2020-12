Strahlend schön: Vitamine für die Haut

Dass Vitamine wertvoll für den Körper sind, ist nichts Neues -die folgenden Pflegeprodukte sind es allerdings schon. Sie setzen auf hohe Vitamindosen, um die Haut zum Strahlen zu bringen.

Braucht die Haut überhaupt eine Vitaminzufuhr über Cremes, wenn sie doch sowieso vom Körper damit versorgt wird? Ja, sagen Dermatologen -denn über Pflege bekommen die Hautzellen Nährstoffe ganz direkt, ohne sie mit anderen Organen teilen zu müssen.

Die wichtigsten Schönheitsvitamine

Vitamin C ist der Hautvitalstoff Nummer eins, weil es schädliche Umwelteinflüsse neutralisiert und gegen Pigmentflecken und Rötungen wirkt -aber auch Vitamin E, ein starkes Antioxidans, und die Vitamine B3 und B6 wirken positiv auf die Haut.

Vitamin A, auch bekannt als Retinol, sorgt für ein gesundes Zellwachstum.

Unter den B-Vitaminen sind besonders B2 (Riboflavin), B3 (Niacin) und B7 (Biotin) wichtig für Haut, Haare und Nägel.

Vitamin C verbessert die Zellelastizität und hilft gegen Pigmentflecken.

Vitamin D stärkt das hauteigene Immunsystem und schützt effektiv.

Vitamin E, vor allem die Tocopherole, sind starke freie Radikalfänger und besonders gut zu trockener Haut.

Gegen erste Fältchen hilft das »Q10 Energy Anti-Falten Perlen Serum« mit dem Coenzym Q10 sowie Vitamin C und E von Nivea; um €14,99, nivea.at. Die »Collagen Boost Cream« von Dr. Temt regt mit Zitronensäure, Vitamin H und Magnesium-Ascorbylphosphat, einem stabilen Vitamin-C-Derivat, die natürliche Regeneration der Gesichtshaut an; um € 50,-, drtemt.at. Ideal für die Haut ab 50 ist die neue Pflegelinie »My Age« von Lavera. Bio-Hibiskus, der besonders reich an Vitamin C ist, kräftigt und wirkt gegen Pigmentflecken. »Festigende Tagespflege«, um €13,99, lavera.de.

Vitamin B3, Koffein und der Wirkstoff Esculin im »Activating Night Serum« von Dr. Kitzinger regen die Durchblutung der Haut an und erhöhen so die Sauerstoffaufnahme und den interzellulären Stoffwechsel; um €79,90, drkitzinger.com. Das »Renew Today Retinol Serum« des Clean-Beauty-Labels No Cosmetics sorgt mit Vitamin A und Retinol für ein strafferes, strahlendes Hautbild; um €16,95, bei Bipa oder über no-cosmetics.de. Die Nahrungsergänzungskapseln »Cell Lift Plus« von Doctor Babor führen der Haut über den Körper Hyaluronsäure, Vitamin C, Vitamin E und Vitamin B6 zu, um sie aufzupolstern und vor oxidativem Stress zu schützen; um €59,90, babor.com. Vitaminkur für den Winter: »Vitamin C Concentrate«-Perlen aus gefriergetrocknetem Vitamin C werden mit einem Tropfen der »Miracle Boost Essence« frisch aktiviert; Set von Juvena um €79,-, juvena.com.