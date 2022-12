Wasserplatz in Schwarz und heiß

– WERBUNG –

Einst hat der elektrische Wasserkocher die Küche revolutioniert, heute geht BLANCO drink.hot Evol-S Pro nicht nur einen, sondern gleich vier Schritte weiter. Als Kopf der Blanco UNIT liefert das moderne Wassersystem kaltes, warmes sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser. In der neuen Ausführung im Farbklassiker Schwarz wird drink.hot Evol-S Pro zum souveränen Ausdruck guten Geschmacks in der Küche.

Exzellentes Design trifft hier auf erstklassige Funktionalität: Für die Zubereitung von Tee, Pasta und Gemüse braucht man damit noch weniger Küchengeräte. Der Grund ist so einleuchtend wie einfach: Der direkte Weg vom kochend heißen Wasser in Topf, Tasse und Teller spart den Umweg über Herd und Wasserkocher.

Die innovative 4-in-1 Semi-Profi-Armatur von BLANCO beschleunigt und vereinfacht viele Prozesse in der Küche. In Sekundenschnelle steht das kochend heiße Wasser dank Click & Touch ganz einfach und intuitiv per Fingertipp bereit. Drehrad und Touch-Sensor sorgen dafür, dass sich die gefilterte Wassermenge präzise einstellen lässt, damit man wirklich nur so viel heißes Wasser entnimmt, wie man braucht. Als besonders praktisch erweist sich auch die Zweistrahlbrause mit präziser Magnethalterung zusammen mit dem separaten Auslauf für gefiltertes Wasser.

Neben der Funktionalität überzeugt hier auch die Optik: In BLANCO drink.hot Evol-S Pro schwarz matt findet beides zueinander. Alternativ steht auch die Oberflächenvariante in Edelstahl PVD Steel zur Auswahl.

Die idealen Partner von BLANCO drink.hot Evol-S Pro schwarz matt sind ein Etagon-Becken aus Silgranit®, das ebenfalls in matt schwarz erhältlich ist, und das Abfallsystem Select II compact. Das funktional und im Design fein aufeinander abgestimmte Trio aus Wassersystem, Becken und Abfallsystem vereint als BLANCO UNIT alles, was der Wasserplatz heute und in Zukunft braucht.