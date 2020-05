Watches & Wonders – Uhren-Highlights 2020

Cartier, IWC & Co : Der Genfer Uhrensalon Watches & Wonders fand heuer erstmals als virtuelle Veranstaltung statt. Die DIVA hat ihre Highlights zusammengestellt.

CARTIER Maillon de Cartier

Zentrales Gestaltungsmotiv dieser neuen Kollektion sind die vielen verschlungenen, skulpturalen Facetten. Die diagonal angeordneten, voluminösen Glieder, die den Eindruck einer verdrehten Kordel vermitteln, geben der Kollektion auch gleich ihren Namen: Maillon de Cartier. IWC Portugieser Chronograph

Die Manufaktur aus Schaffhausen erweitert ihre erfolgreiche Portugieser-Kollektion um neue Modelle. Der ikonische Chronograph ist jetzt mit dem Manufakturkaliber 69355 und einem Sichtboden aus Saphirglas ausgestattet. Unser Favorit: Die Version mit rotem Zifferblatt. MONTBLANC Heritage Automatic

Mit der Heritage-Linie zielt Montblanc zwar auf Dandys ab, die neue Montblanc Heritage Automatic in 18 Karat Gelbgold mit angesagtem grünen Zifferblatt schmückt aber auch das Handgelenk jeder Diva. Das passende Armband aus Sfumato-Alligatorleder stammt aus der Ledermanufaktur in Florenz.

JAEGER-LECOULTRE Reverso One

Ds beliebteste Damenmodell des Manufaktur erhält ein knalliges Farb-Update in Weinrot. Mehrere Lackschichten decken das Zifferblatt, auf der stählernen Gehäuserückseite der wendbaren Uhr ist Platz für gravierte Personalisierungen. HERMES Cape Cod Martelée

Die Cape Cod entstand 1991 aus einer spontanen Skizze von Henri d’Origny, der eigentlich damit beauftragt war, eine quadratische Uhr zu entwerfen. Heuer verleiht Hermès dem mittlerweile ikonischen „Quadrat im Rechteck“-Modell eine plastische Optik mit Patina-Effekt – dank der Technik der Einhämmerung. PIAGET Limelight Gala

Heuer präsentiert Piaget eine Reihe neuer „Limelight Gala“-Zeitmesser. Das neue Modell in Roségold ist mit einem weinroten Armband und einem zarten Perlmuttzifferblatt erhältlich. Die Edelsteine wurden mittels der Serti-Descendu-Technik gefasst. VACHERON CONSTANTIN Les Cabinotiers Singing Birds

Kunsthandwerk wird bei den vier Singvögel-Uhren von Vacheron Constantin groß geschrieben. Die Zifferblättern sind emaillierte Meisterwerke, die jeweils einen Singvogel darstellen, der durch das zarte Guillochiermuster, das den Bereich der Zeitanzeige ziert, wunderbar zur Geltung kommt.