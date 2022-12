Winter im Almchalet

Ein stilvolles Almchalet ist der wohl kuscheligste Ort, um Hektik und Stress hinter sich zu lassen und am Kamin und im Schnee die schönsten Seiten der kalten Jahreszeit zu genießen. Die DIVA stellt die attraktivsten Orte für winterliche Alltagsflucht vor.

Tief verschneite Berghänge, weite Blicke und die wohlige Wärme eines knisternden Kaminfeuers sind die besten Zutaten für eine winterliche Wohlfühl-Auszeit. Bietet ein solcher Glücksort dann noch ein Höchstmaß an Privatsphäre und exklusive kulinarische Genüsse, könnte der Winter ewig dauern – auf 1 150 Meter Höhe fühlt sich die Freiheit dann schnell grenzenlos an. Aus dieser Position blickt mit der Jufenalm ein etwas anderes Almchalet über das Steinerne Meer: das erste Boho-Hotel der Alpen, das mit seinem Stil alpenländische Architektur neu definiert. Auf schmückendes Beiwerk und einen klassischen Berg-Look hat die Inhaberfamilie Rohrmoser zugunsten eines schnörkellosen, puristischen Designs verzichtet. Das Ergebnis überzeugt: In der rauen Berglandschaft wirken diese Interieurs stark und authentisch.

Bergromantik auf der Jufenalm

Naturmaterialien, eine Farbpalette aus dezenten Erdtönen und die frei stehende Badewanne in der»Himmelsstürmer«-Suite schaffen eine Atmosphäre von zurückgenommenem Luxus, bei dem der Kopf frei wird und die Seele fliegen kann -und das nicht nur beim Skilaufen im Skigebiet Hochkönig, dessen 120 Pistenkilometer von der Jufenalm (Bild Oben) per Skishuttle erreichbar sind: Denn neben der malerischen Alleinlage inmitten von Bergen, Wiesen und Wäldern verbindet die Gäste hier ein Wildgehege mit majestätischem Rotwild und Mufflons mit der Natur. Letztere präsentiert sich auf dieser Höhe als verschneites Winterwunderland; Alpakas, Ziegen und Esel im Stall des Hauses evozieren ein Bild weihnachtlichen Friedens und erfreuen sich bei jüngeren Gästen besonderer Beliebtheit. Auf der hauseigenen zweieinhalb Kilometer langen und am Abend effektvoll beleuchteten Rodelbahn, bei romantischen Fackelwanderungen und am Lagerfeuer wird der Winter hier bald zur Lieblingsjahreszeit.

Das Leben zelebrieren kann man ganz wunderbar in freier Natur, im Schnee – und beim glanzvollen Dinner bei Kerzenlicht im urigen Romantik-Chalet der Jufenalm in Salzburg. Ein Wildgehege, die eigene Rodelbahn, Boho-Style und der coole Mix aus Modernität und Alpenromantik machen die Jufenalm unwiderstehlich. jufenalm.at

Champagner am Kamin: Bergdorf Priesteregg

Auf den Balkon treten und auf die verschneiten Leoganger Steinberge blicken, am Kamin des eigenen Chalets lesen und sich ins Feuer träumen oder im privaten Whirlpool auf der Terrasse ein Glas Champagner zum winterlichen Panorama genießen: Unter solchen Bedingungen könnte der Wintersport manchem glatt gestohlen bleiben. Die 16 unterschiedlichen Chalets und zwei Villen des idyllischen Almdorfs Priesteregg im Pinzgau im Salzburger Land sind fast zu schön, um sie zu verlassen -schließlich holen die Interieurs mit Felsenduschen und Granitwaschbecken in den Bädern sowie große Fensterfronten und viel Holz die Natur ins Haus. Im exklusiven Willy-Bogner-Chalet für zwei können die Bewohner überdies in ihrem privaten Außenpool in 34 Grad warmem Wasser planschen, bevor sie sich im teilverglasten Wohnbereich am offenen Kamin aufwärmen. Die Wellnessoase des Bergdorfs ist per Elektroshuttle erreichbar: Im 25 Meter langen Outdoor-Infinitypool mit Blick auf den Hochkönig schwimmen die Gäste dort ganzjährig, im Indoor-Kaminbecken sogar am offenen Feuer. Nach dem Schwitzbad in Zirben-oder Rauchsauna bringt das Eintauchen im Outdoor-Naturschwimmbecken den Kreislauf auf Touren. Wer lieber in seinem eigenen Häuschen bleibt, kann sich statt im Spa auch im eigenen Chalet massieren lassen.

Kuscheliger geht’s nicht: Im Fünf-Sterne-Bergdorf Priesteregg wacht der Gast mit Blick auf die Leoganger Steinberge auf. Zum Berg-Chalet gehören neben zwei Schlafzimmern eine eigene Zirbensauna, ein Hot Tub, eine Luxusküche und ein Wohnbereichmit Kamin und frei stehender-Wanne.-priesteregg.at

Private Dinner im Chalet: Hygna- Chalets

Ein Sonnenplateau in Reith im Tiroler Alpbachtal bildet die romantische Naturkulisse der elf exklusiven Hygna-Chalets. Alle verfügen über eigene Küchen, finnische Saunen, Kuschelecken mit Kamin sowie Bäder mit Walk-in-Shower und frei stehender Badewanne oder einem privaten Whirlpool. In der Größe variieren sie, wobei auch die beiden kleinsten mit 61 Quadratmetern alles andere als beengt sind. Die fast ausschließlich aus Holz und Textilien in Naturfarben bestehenden Interieurs senken durch ihren bloßen Anblick den Blutdruck, sie beruhigen Auge und Gemüt. Große Fensterfronten öffnen den Blick in die Natur. Das zweigeschossige Wald-Chalet ist mit 118 Quadratmetern das größte und bietet bis zu sieben Personen ein kuscheliges Zuhause auf Zeit. Wichtigstes Gut aber ist die Privatsphäre: Das Frühstück wird ins Chalet geliefert, beim Private Cooking kommt der Koch zur Zubereitung eines exklusiven Traumdinners ins Haus. Der Heustadl-Pool in einer ehemaligen Scheune sowie der Yoga-und Fitnessraum sorgen für ausgleichende Bewegung.

Die verschneiten Hänge und massiven Gipfel des Alpbachtals liegen vor der Tür: In den elf exklusiven Hygna-Chalets wird der Traum von luxuriöser Abgeschiedenheit in der Natur wahr. Eingerichtet sind sie in modernem, schnörkellosem Alpenstil mit natürlichen Materialien und zeitgemäßem Komfort – im Bild links ist das Weiden-Spa-Chalet mit privatem Whirlpool zu sehen. hygna.at

Hideaway: Chaletdorf LaPosch

Ruhe und Entspannung in 16 individuell und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Alpen- Chalets verspricht das La Posch -Dein Bergaway in Biberwier in Tirol Gästen ab 15 Jahren. In schönster Umgebung auf 1 000 Meter Höhe und in vier Kategorien –Chalets für zwei bis sieben Personen sowie Lodges, Alm-und Poolvillen für zwei bis vier Gäste -wird hier nach allen Regeln der Kunst alpenländischer Luxus zelebriert. Das rustikale Design aus Holzbalken, -böden und -möbeln sowie natürlichen Textilien wird durch moderne Akzente ergänzt und verbindet sich mit dem Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels. Die Größe der Chalets reicht von 85 bis 130 Quadratmeter. Der Gast kann sich im Restaurant »Das Walters« oder per Liefer-Gourmetservice in den eigenen vier Wänden kulinarisch verwöhnen lassen: Vom Schmankerlfrühstück über das von einer Klingel angekündigte Kuchenmobil mit hausgemachten süßen Sünden bis zum Gourmetdinner lässt sich Genuss in Form von Tiroler Köstlichkeiten ins Chalet holen. Yoga, Sauna und einen Pool gibt es natürlich auch -ebenso wie die Möglichkeit, sich ganz privat im eigenen Chalet jede Verspannung aus dem Rücken massieren zu lassen.

My Chalet is my Castle: Das Chaletdorf La Posch -Dein Bergaway punktet mit erlesenen Interieurs, umfangreichem Wellnessangebot und völlig flexibler Zeitgestaltung. Wer mag, kann sich Tiroler Spezialitäten im Chalet servieren lassen und auch die Massage in den eigenen vier Wänden genießen. laposch.at

Pools und Privatkino: Arula-Chalets

In Lech, der winterlichen Wahlheimat des europäischen Hochadels, lässt sich Luxus in lichte Höhen steigern. Unmittelbar an der Piste und mit wunderschöner Aussicht auf die Berge befindet sich in Oberlech mit den beiden Arula-Chalets ein exklusives Stück vom Himmel. Mit Butlerservice rund um die Uhr, eigenen Köchen, Chauffeuren sowie einem persönlichen Skiconcierge muss der Gast hier nichts entbehren. Zwei separate Spas mit Saunen, Innenpools und Outdoor-Jacuzzis, ein Eislaufplatz sowie Ski in, ski out setzen Akzente. Auch die Ausmaße der beiden Villen am Arlberg beweisen, dass weniger nicht immer mehr ist: Chalet 1 bietet auf 1 800 Quadratmetern mit einem Master Bedroom, einer Familiensuite, sechs Doppelzimmern und einem Kinderzimmer Platz für 22 Gäste. Im 800 Quadratmeter großen Arula-Chalet 2 geht es intimer zu; es beherbergt im Master Bedroom und drei Doppelzimmern maximal acht Gäste. Größere Gesellschaften haben die Möglichkeit, beide Chalets zusammen zu mieten. Großzügige, in modernem Alpenstil mit allem Luxus ausgestattete Wohnbereiche werden jeweils von einem Partyraum, einem Privatkino und einer breiten Terrasse ergänzt. In der Bibliothek bieten neben viel Literatur auch ein Steinway-Flügel sowie ein Billardtisch Anregungen. Ein großer, vom hauseigenen Sommelier betreuter Weinkeller mit hervorragenden österreichischen Weinen sowie ausgewählten internationalen Erzeugnissen macht das Glück perfekt.

Die beiden Arula-Chalets in Lech am Arlberg sind eine Klasse für sich: Zusammen gemietet bieten sie auf 2 600 Quadratmetern allen erdenklichen Luxus sowie Platz für 30 glückliche Gäste – im Bild oben ist einer der Wohnräume zu sehen. thearulachalets.com