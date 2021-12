Winter-Musthave: Das Shacket

Was kommt heraus, wenn man ein Hemd mit einer Jacke kreuzt? Ein neuer Fashiontrend! Das Shacket – Wortspiel aus Shirt und Jacket -ist ein wahrer Modeallrounder.

Das Shacket ist in allen Stilrichtungen zu Hause und eignet sich für den Alltag genauso wie für den Abend.

Klassisch Kariert

Oversized-Hemdjacke aus kariertem Jersey von Riani , um €329,-. riani.com

Überlang, aus Wollgemisch und mit Druckknöpfen; von Rails , um €384,-. railsclothing.com

Overshirt im Hahnentrittmuster von 8 by Yoox, um €129,-. yoox.com

Erfrischend in Pasteltönen

Aus Recycling-Wollmix, mit Bindegürtel; von & Other Stories , um € 199,-. stories.com

Wasserabweisendes Overshirt aus Wolle von Alpha Tauri, um € 179,90. alphatauri.com

Weite Hemdjacke aus gewalktem Strick von Marc Cain, um € 449,-. marc-cain.com

