Gewinne Tickets für Österreichs größte Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design

Von 18. bis 22. März macht die größte und wichtigste Einrichtungsmesse des Landes wieder Lust auf Wohnen, Design & Garten. Den Besuchern wird einiges geboten: Designhighlights, Wohntrends, Inspirationen, Accessoires zum Mitnehmen sowie individuelle Beratung direkt vom Experten. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Zertifizierte Aussteller sind durch den grünen Pfad gekennzeichnet und präsentieren umweltzertifizierte Produkte und Dienstleistungen.

Kochshows, Workshops, Verkostungen sowie Tipps & Tricks von Profikoch Julian Kutos runden das umfangreiche Programm ab.

Ein weiteres Programmhighlight ist der look! Ladies Day: am Freitag, 20. März begrüßt die Wohnen & Interieur die Damen mit jeder Menge Specials. Es warten exklusive Angebote rund um Beauty, Fashion und Lifestyle. Renommierte Beautymarken bieten kostenlose Stylings sowie exklusive Lifestyle Produkte zum Ausprobieren.

Tipp: Am look! Ladies Day nehmen Besucherinnen ihre Begleitung kostenlos mit zur Wohnen & Interieur in der Messe Wien. Den Gutschein dafür gibt’s in der aktuellen Ausgabe der DIVA auf Seite 161.

Wir verlosen 7×2 Tickets für die Wohnen & Interieur. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 11.3.2020

Alle Facts auf einen Blick:

18.-22. März 2020

Messe Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch, 18.3.2020 9-18 Uhr

Donnerstag, 19.3.2020 9-21 Uhr

Freitag, 20.3.2020 9-18 Uhr

Samstag, 21.3.2020 9-18 Uhr

Sonntag, 22.3.2020 9-18 Uhr

Preise:

Tagesticket für Erwachsene (Online): 8,90 €

Tagesticket für Erwachsene (Kassa vor Ort): 14 €

Tickets gibt es unter www.wohnen-interieur.at/ticket.