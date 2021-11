Your Style. Your Sound. Your Christmas.

– WERBUNG –

Weihnachten bei Peek & Cloppenburg – wir verlosen ein Kleid für deinen perfekten Auftritt.

Wie auch immer wir dieses Jahr feiern – wir bleiben wir selbst. Denn Weihnachten erlaubt jeden Style. Ob ganz gemütlich im Casual-Look oder festlich glamourös herausgeputzt – das perfekte Outfit für den ganz eigenen Look findest du bei

Peek & Cloppenburg.

Der „Sound of Christmas“ mit all unseren Lieblingshits, lässt uns in nostalgischen Erinnerungen schwelgen und kreiert ein unverwechselbares Gefühl von Gemeinschaft.

Bühne frei für Topmodel & Influencerin Soulin Omar in roter Robe mit Heels! In der Trend-Farbe der Saison bist du in bester Gesellschaft – Meghan Markle (in Carolina Herrera) und Lady Gaga (in Versace) erobern darin aktuell die Red Carpets von Los Angeles bis Mailand. So ist dir ein eindrucksvoller Auftritt garantiert!

Ebenso im Spotlight: der coole Hosenanzug in Blitzblau. Lässig-gemütlich feiert es sich in Norweger Strick und Trackpants. Denn jede(r) zelebriert Weihnachten, wie er will!

So individuell wie die Styles sind auch die Geschenkideen: Mit liebevollen Kleinigkeiten von witzig verpackten Socken bis zu handgemachten Christbaum-Anhängern verschenkt man einzigartige Emotionen.

Deko & Geschenke sind im P&C-Weltstadthaus Wien Kärntner Straße sowie im P&C-Online-Shop

www.peek-cloppenburg.at erhältlich.

Wir verlosen einen Gutschein für das One-Shoulder-Cocktailkleid von JAKE*S in glamourösem Rot.

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 15.12.2021