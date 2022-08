Zopffrisuren für den Sommer

Ein konkreter Trend sind ganz dünn geflochtene Strähnen, die man in den Stirnfransen trägt -ein wenig im Techno-Look der 90er (wie bei Altuzarra, Bild unten Mitte). Allgemein sieht man Flechtfrisuren gerade im Sommer öfter, weil sie einfach praktisch sind. Wenn man die Haare einflicht und länger trägt und am nächsten Tag aufmacht, bekommt man eine coole Bewegung ins Haar.

