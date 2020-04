ZUHAUSE BLEIBEN. GUTES DESIGN ENTDECKEN. DIE BLICKFANG LIVE VOM 10. BIS 13. APRIL ERLEBEN.

– WERBUNG –

Die Blickfang feiert Live-Premiere

Not macht erfinderisch. Die blickfang, die internationale Designmesse für Möbel-, Mode- und Schmuckdesign, passt sich der aktuellen Situation an und lässt das bekannte Designevent kurzerhand online steigen.

Ganz nach dem Motto „Zuhause bleiben. Gutes Design entdecken.“ werden mehr als 200 Designer bei der Live-Premiere dabei sein. Dabei kannst du über Bilder, Texte und Videos neue Produkte und Kollektionen kennenlernen, einige Designer*innen nehmen dich mit in ihre Studios oder Ateliers. Via Livestreams und Chats kannst du dich direkt mit den Designer*innen austauschen und Fragen stellen.

Inspiriert von kreativen, unabhängigen Designstücken, kannst du auch im blickfang-Online-Designshop aus über 10.000 Produkten nach Herzenslust shoppen.

Sei auch du dabei, wenn am 10. April um 10 Uhr die blickfang zum ersten Mal ihre Pforten online öffnet.

Mehr unter www.blickfang.live